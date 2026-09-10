US-Präsident Trump beim Parteitag der Republikaner in Dallas (picture alliance / AP Photo / Julio Cortez / Julio Cortez)

Das zweitägige Treffen findet knapp zwei Monate vor den Zwischenwahlen statt.

Präsident Trump erklärte in einer Rede, ein Wahlsieg der - Zitat - "radikal-linken" Demokraten, würde das Land um Jahre zurückwerfen. Er versprach allen erwachsenen US-Bürgern eine Zahlung von 5.000 Dollar, sollten die Republikaner ihre Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus behalten.

Traditionell werden in den USA Parteitage vor den Präsidentschaftswahlen einberufen. Es ist das erste Mal, dass die Republikaner eine solche Veranstaltung vor einer Zwischenwahl ansetzen.

Trumps Beliebtheitswerte sind zuletzt unter anderem wegen des Iran-Kriegs gesunken.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.