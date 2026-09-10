Auf dem Weg nach Oslo

Wie die Behörden in Moldau mitteilten, drangen zwei Drohnen in den Luftraum des Landes ein, woraufhin der Start der Präsidentenmaschine zunächst abgesagt werden musste. Selenskyj war am Dienstag von Moldau aus nach Norwegen gereist, um an den Trauerfeierlichkeiten des gestorbenen Königs Harald V. teilzunehmen. Der norwegische Ministerpräsident Støre erklärte, eine der Drohnen habe Selenskyjs Flugzeug beinahe getroffen. Aus der Ukraine gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.