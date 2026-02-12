NRW-Familien- und Integrationsministerin Schäffer (Grüne). (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

In einem Brief an Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, warnt die nordrhein-westfälische Ressortchefin vor bleibenden Schäden in den Biografien der Betroffenen. Ein bedarfsgerechtes Angebot sei unverzichtbar für Deutschland, führte die Grünen-Politikerin aus. Der Vorsitzende des Vereins "Türkische Gemeinde in Deutschland", Sofuoglu, kritisierte, die Bundesregierung untergrabe genau jene Instrumente, die Menschen zur Teilhabe an Arbeitsmarkt und Gesellschaft befähigten.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte den Trägern von Integrationskursen zu Wochenbeginn mitgeteilt, dass künftig keine Teilnehmer mehr zugelassen würden, für die die Kurse nicht verpflichtend seien. Begründet wird die Beschränkung unter anderem mit den Kosten für die Kurse.

