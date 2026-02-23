Internationaler Strafgerichtshof

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. (Archivbild) (picture alliance / ANP / Bart Maat)

Die Anklage wirft ihm mindestens 78 Morde und einen staatlichen Krieg gegen die Drogenbanden vor. Duterte ist der erste frühere Staatschef, der sich vor dem Gericht in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten muss. Im Vorverfahren prüfen die Richter zunächst die Beweise, ob sie zur Eröffnung des Hauptverfahrens ausreichen. Eine Entscheidung wird im Mai erwartet. Duterte hatte während seiner Amtszeit als Präsident einen Kampf gegen Drogenkriminalität mit geschätzt bis zu 30.000 Opfern führen lassen.

Im März 2025 wurde er von den Philippinen festgenommen und dem Gericht übergeben.

