Bis Ende 2028 sollten die Kosten um 20 Prozent gesenkt werden, berichtet das "Manager Magazin". Konzernchef Blume und Finanzvorstand Antlitz hätten dies Mitte Januar vor Führungskräften des Wolfsburger Autoherstellers angekündigt. Dabei könnten auch Werksschließungen zur Debatte stehen. Grund für den Schritt seien die Renditesorgen angesichts der Flaute in China, der US-Zollpolitik und des schwierigen Wettbewerbsumfelds. Bei der Kernmarke VW läuft bereits ein Sparprogramm.
Dem Bericht zufolge steht der Konzern finanziell unter Druck. Die Ratingagentur S&P habe den Ausblick für Volkswagen kurz vor Weihnachten auf "negativ" gesenkt.
Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.