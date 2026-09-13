E-Automarkt

Der ID. Polo gilt als Hoffnungsträger bei VW. (IMAGO / speedshot / IMAGO / Michael Gelhardt)

Das übertreffe die ursprünglichen Erwartungen deutlich, insbesondere in Deutschland, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Der Kleinwagen ist seit Ende April bestellbar. In der Basisversion kostet das Elektroauto knapp unter 25.000 Euro. Nach Angaben der Sprecherin kommt es wegen der hohen Nachfrage und der zunächst langfristig geplanten Produktionskapazitäten aktuell zu längeren Lieferzeiten.

Der VW-Autokonzern steckt derzeit in einer Krise. Im ersten Halbjahr gingen die Auslieferungen aller Marken weltweit um 6,3 Prozent auf gut 4,1 Millionen Fahrzeuge zurück. Allerdings legte in Europa der Absatz von E-Fahrzeugen um 8,4 Prozent auf 377.000 Fahrzeuge zu.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.