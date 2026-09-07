Rüstungsstandort
VW will Werk in Osnabrück an Land Niedersachsen und israelischen Finanzinvestor verkaufen

Als erstes ​Autowerk in Deutschland wird das Volkswagen-Werk in Osnabrück zum Rüstungsstandort.

    Wolfsburg: Das VW-Logo steht auf dem Markenhochhaus im Volkswagen Stammwerk.
    Das Logo von Volkswagen (Julian Stratenschulte / dpa / Julian Stratenschulte)
    Das Land Niedersachsen und der israelische Investor Aurelius übernehmen die Anlage und ‌bauen sie in ⁠den kommenden Jahren ⁠zu einem Kompetenzzentrum für die Verteidigungsindustrie aus. Das teilte VW mit.
    Als erstes Projekt sollen Luftverteidigungssysteme des israelischen Iron-Dome-Herstellers Rafael produziert werden. VW-Chef Blume sprach von einem wichtigen Schritt, um dem Standort eine neue industrielle Zukunft zu eröffnen.
    Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.