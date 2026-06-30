US-Außenminister Marco Rubio (r) empfängt den deutschen Außenminister Johann Wadephul (CDU) im US-Außenministerium. (Mark Schiefelbein / AP / dpa / Mark Schiefelbein)

Nach einem Gespräch mit US-Außenminister Rubio räumte der CDU-Politiker ein, dass man Irritationen im transatlantischen Verhältnis erlebe. Gerade in Zeiten tiefgreifender Umbrüche sei die Partnerschaft beider Länder jedoch unverzichtbar, betonte Wadephul. Mit Blick auf das Treffen der NATO-Staaten in der kommenden Woche in der Türkei, komme es gerade jetzt darauf an, gemeinsame Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu suchen.

Wadephul reist nun weiter nach Paraguay. In der Hauptstadt Asunción nimmt er morgen am Gipfeltreffen der Mercosur-Staaten teil. Die EU und die Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay bilden seit Anfang Mai eine neue Freihandelszone. Das Abkommen soll durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen den Austausch von Waren und Dienstleistungen fördern.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.