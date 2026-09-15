Deutsche Bewerbung

In Zeiten, in denen Menschenrechte weltweit zunehmend unter Druck stünden, wolle Deutschland UNO-Organisationen und Mechanismen stärken, erklärte der CDU-Politiker vor seiner Abreise.
In Genf will Wadephul Menschenrechtskommissar Türk und die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Spoljaric, treffen. Außerdem ist ein Gespräch mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, geplant.
Deutschland kandidiert für die Periode 2027 bis 2029. Die Wahl soll im Oktober am UNO-Hauptsitz in New York stattfinden.
Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.