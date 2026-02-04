Klimapolitik

Außenminister Wadephul bringt nach seinem Gespräch mit dem König von Tonga "neue Erfahrungen" zurück nach Europa. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Nach politischen Gesprächen in dem Inselstaat Tonga sagte Wadephul, die Europäische Union könnte in der Region flexibler, tatkräftiger und präsenter sein. Er kehre mit einigen Erfahrungen nach Europa zurück, die er auch in Brüssel zur Sprache bringen werde. Staaten wie Tonga erwarteten nicht nur, dass man gemeinsame Werte betone, sondern dass man auch in Taten zusammenstehe. Deswegen sei jeder Euro, der für die Widerstandsfähigkeit dieser Staaten gegen den Klimawandel ausgegeben werde, gut investiertes Geld.

Wadephul war auf Tonga unter anderem von König Tupou VI empfangen worden. Wie andere Inselstaaten im Südpazifik ist das rund 2.300 Kilometer nordöstlich von Neuseeland liegende Tonga existenziell vom Klimawandel bedroht. Besonders der steigende Meeresspiegel, aber auch tropische Wirbelstürme und Küstenerosion machen dem Land zu schaffen.

