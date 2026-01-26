Außenminister in Schweden

Bundesaußenminister Wadephul und seine schwedische Amtskollegein Stenergard geben nach bilateralen Gesprächen eine Pressekonferenz. (Jessica Gow / TT News Agency / AP / dp / Jessica Gow)

Der CDU-Politiker sagte bei einem Treffen mit seiner schwedischen Kollegin Stenergard in Stockholm, die Bundesregierung sei offen für entsprechende Diskussionen mit der Atommacht Frankreich. Aber eine konkrete Umsetzung würde noch eine erhebliche Zeit auf sich warten lassen. Auch Schwedens Außenministerin Stenergard plädierte für eine Diskussion innerhalb der NATO über die künftige Form der Abschreckung mittels Atomwaffen. Ihr Land war dem Verteidigungsbündnis vor zwei Jahren unter dem Eindruck von Russlands Krieg gegen die Ukraine beigetreten.

Dass sich Europa in naher Zukunft ohne die USA verteidigen könnte, schließt NATO-Generalsekretär Rutte aus. Er betonte, sollte Europa wirklich alleine agieren wollen, müssten die Verteidigungsausgaben der Länder auf zehn Prozent der Wirtschaftsleistung steigen.

