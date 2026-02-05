Bundesaußenminister Wadephul besucht Brunei (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)

Empfangen wurde der CDU-Politiker in der Hauptstadt Bandar Seri Begawan. Hintergrund ist der geplante Ausbau der Beziehungen zwischen Deutschland und der südostasiatischen Staatengruppe ASEAN. Brunei als letzte Station der Indopazifik-Reise Wadephuls spielt dabei nach Angaben der Bundesregierung eine zentrale Rolle. Als aktueller Koordinator der ASEAN-EU-Beziehungen unterstütze das Land eine engere Anbindung Europas an die Region, hieß es.

Der kleine asiatische Staat befindet sich auf der Insel Borneo. Brunei ist bekannt für massive Öl- und Gasvorkommen und gilt als eines der reichsten Länder der Erde. Es ist eine absolute Monarchie mit islamischem Recht. Der Sultan übt seit Jahrzehnten uneingeschränkte Macht aus. Es gibt keine echten Wahlen und keine starke unabhängige Justiz. Die Regierung hält seit 1962 einen dauerhaften Ausnahmezustand aufrecht. Deutschland und Brunei unterhalten seit 1984 offizielle diplomatische Beziehungen, kurz nach der Unabhängigkeit von Brunei. Die Beziehungen gelten als freundschaftlich und stabil. Die Kooperation konzentriert sich vor allem auf Handel und Wirtschaft.

