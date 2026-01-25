Auslandsreise

Bundesaussenminister Wadephul reist am Montag nach Lettland und Schweden (Archivbild) (picture alliance / AA / Dominik Butzmann)

Wie das Auswärtige Amt mitteilte, wird er in der lettischen Hauptstadt Riga Präsident Rinkevics und Außenministerin Braze treffen. Es ist außerdem eine Rede auf der lettischen Botschafterkonferenz geplant.

In Stockholm steht am Nachmittag ein Treffen mit der schwedischen Außenministerin Stenergard auf dem Programm.

Im den Gesprächen soll es um die Sicherheit im Ostseeraum gehen, etwa um die russische Schattenflotte. So werden die oft maroden und unter fremder Flagge fahrenden Schiffe bezeichnet, mit denen Russland das Öl-Embargo umgeht.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.