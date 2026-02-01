Naher Osten

Vor seiner Reise nach Südostasien und in die Pazifik-Region sagte Wadephul, man werde sich durch derartige Äußerungen nicht einschüchtern lassen. Die Europäische Union hatte am Donnerstag beschlossen, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf erklärte nun, die Armeen europäischer Länder würden fortan ihrerseits als terroristische Gruppen gelten.
Wadephul entgegnete, diese Erklärung ändere nichts an der Realität. Wer friedliche Proteste blutig niederschlage, Oppositionelle hinrichte und Terror auch nach Europa trage, könne Kritik nicht durch politische Ablenkungsmanöver entkräften.
Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.