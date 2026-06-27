Bundesaußenminister Johann Wadephul, CDU (Archivbild). (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Imo)

Die Vereinbarung eröffne die Chance, einen jahrzehntelangen Konflikt beizulegen, schrieb Wadephul in Onlinediensten. Jetzt komme es auf die Umsetzung an. Entscheidend sei, dass der Libanon sein staatliches Gewaltmonopol verlässlich durchsetze, betonte der CDU-Politiker. Es müsse auch klare Sicherheitsgarantien für Israel geben. Wadephul wird am Montag mit seinem US-Kollegen Rubio in Washington zusammenkommen und über die jüngsten Entwicklungen beraten.

Das unter US-Vermittlungen zustande gekommene Abkommen soll den Weg zu einem israelisch-libanesischen Friedensabkommen ebnen. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz kündigte an, sich nicht daran zu halten.

Ungeachtet der Übereinkunft schlug im Süden des Libanon eine ⁠israelische Drohne ein. Das ⁠Geschoss ging staatlichen Medien zufolge in der Region Nabatija nieder. Die Stadt gilt als Hisbollah-Hochburg.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.