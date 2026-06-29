US-Außenminister Marco Rubio (r) empfängt den deutschen Außenminister Johann Wadephul (CDU) im US-Außenministerium. (Mark Schiefelbein / AP / dpa / Mark Schiefelbein)

Rubio begrüßte seinen deutschen Amtskollegen der Nachrichtenagentur AFP zufolge mit Handschlag im US-Außenministerium. Der CDU-Politiker hatte zuvor erklärt, er wolle mit Rubio vor dem NATO-Treffen in der Türkei Anfang Juli über eine neue Lastenverteilung im Bündnis und eine langfristige Unterstützung für die Ukraine beraten.

Die USA wollen ihre Truppenpräsenz in Europa reduzieren und 5.000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Wadephul hatte betont, dennoch seien die USA für die Bundesrepublik der wichtigste Partner außerhalb Europas. Als weitere Themen des Gesprächs nannte er den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Iran-Kriegs.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.