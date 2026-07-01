Außenminister Wadephul in Paraguay beim Mercosu-Gipfel (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

In der Hauptstadt Buenos Aires will der CDU-Politiker mit seinem Amtskollegen Quirno eine Absichtserklärung zur engeren Zusammenarbeit im Rohstoffbereich unterzeichnen. Argentinien verfügt über bedeutende Vorkommen unter anderem von Gold, Silber und Lithium. Deutschland will bei Rohstoffen unabhängiger von China werden.

Gestern hatte der Bundesaußenminister an einem Gipfel mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay teilgenommen. Er kündigte in der paraguyanischen Hauptstadt Asunsción an, dass Deutschland im Juli als eines der ersten Mitgliedsländer die Ratifizierung des Partnerschaftsabkommens zwischen der EU und den Mercosur-Staaten einleiten wird. Die Freihandelszone ist seit Anfang Mai vorläufig in Kraft.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.