Andere Maßnahmen seien derzeit nicht geboten. Kommenden Montag treffen sich die EU-Außenminister.
Zuvor hatte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die Bundesregierung angesichts der antipalästinensischen Gewalt im Westjordanland zu Maßnahmen gegen Israel aufgerufen. Generalsekretärin Duchrow forderte, dass Deutschland seinen Widerstand gegen eine Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel aufgeben solle.
Ein neuer Amnesty-Bericht wirft Israel die Vertreibung palästinensischer Beduinen im besetzten Westjordanland vor und spricht von "ethnischen Säuberungen". Ziel sei es, Pläne zur formellen Annexion des Westjordanlands zu beschleunigen.
Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.