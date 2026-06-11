Nahost

Wadephul sieht aktuell keinen Anlass für Sanktionen gegen Israel - Amnesty fordert Konsequenzen aus Gewalt im Westjordanland

Bundesaußenminister Wadephul sieht aktuell keinen Anlass für weitere Sanktionen gegen Israel oder einzelne Minister der israelischen Regierung. Gegenwärtig sei die Bundesregierung der Auffassung, dass ihre Stimme in Israel gehört werde, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seiner ungarischen Amtskollegin Anita Orbán in Berlin.