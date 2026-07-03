Südamerika-Reise

Außenminister Wadephul bei einem Besuch im Goethe-Institut in São Paulo. (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

Bei dem Austausch in Brasília wird die Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Ländern im Mittelpunkt stehen. Das Vertragswerk war Anfang Mai vorläufig in Kraft getreten. Durch den schrittweisen Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll es den Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen der EU sowie Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay ankurbeln. Die Freihandelszone gilt auch als Gegenpol zur protektionistischen Zollpolitik von US-Präsident Trump.

Gestern hatte Wadephul bei einem Treffen mit jungen Sprachschülern des Goethe-Instituts in Sao Paulo für die Zuwanderung von Fachkräften aus Brasilien nach Deutschland geworben.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.