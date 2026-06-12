Stresemann-Rede

Bundesaußenminister Wadephul warnt in einer Rede bei der Stresemann-Gesellschaft in Mainz vor dem außenpolitischem Kurs der AfD. (Archivbild) (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Imo)

Der CDU-Politiker sagte in Mainz, die Partei biedere sich einem russischen Diktator an und trampele auf den Interessen des eigenen Landes herum. Sie setze auf Ausgrenzung, Abschottung und die Spaltung der Gesellschaft. Weiter sagte Wadephul, die AfD verhindere mit Parolen der vermeintlich einfachen Lösungen wirksames Handeln. Auch teile sie nicht das Bekenntnis zu Europa, zur Westbindung, dem transatlantischen Verhältnis sowie zu einer Absage an nationalistische Dominanzträume.

Der Außenminister sprach am Abend bei der Stresemann-Gesellschaft in Mainz, die sich außen- und europapolitischen Themen verschreibt. Der Verein wurde 1955 gegründet und erinnert an den gleichnamigen früheren Reichskanzler und Friedensnobelpreisträger.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.