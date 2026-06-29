Auslandsreise

Bundesaußenminister Johann Wadephul (Archivbild) (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Imo)

Dort wolle er darüber beraten, wie die Lasten innerhalb der NATO neu verteilt werden könnten, sagte Wadephul vor seiner Abreise. Die euro-atlantische Sicherheit hänge davon ab, dass man auch in Zukunft entschlossen zusammenstehe. Der CDU-Politiker erklärte, er werde mit Rubio auch über eine langfristige Unterstützung der Ukraine sprechen. Das Treffen findet in Vorbereitung auf den NATO-Gipfel in Ankara in der kommenden Woche statt.

Nach seinem Besuch in Washington reist Wadephul in die drei südamerikanischen Mercosur-Staaten Paraguay, Argentinien und Brasilien. In der paraguayischen Hauptstadt Asunción will der Außenminister morgen am Gipfel der Mercosur-Staaten teilnehmen. Die EU und die südamerikanischen Länder Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay bilden seit Anfang Mai eine neue Freihandelszone.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.