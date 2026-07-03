Bundesaußenminister

Außenminister Wadephul bei einem Besuch im Goethe-Institut in São Paulo (Boris Roessler / dpa / Boris Roessler)

In Sao Paulo traf sich der CDU-Politiker mit jungen Sprachschülern im Goethe-Institut und äußerte sich dabei positiv über die Integration von Migranten in Deutschland. Zugleich äußerte er sich zur Besorgnis einiger der Sprachschüler zu Berichten über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Jeder, der bereit sei, die Regeln zu akzeptieren, die Sprache könne und zur Gesellschaft beitragen wolle, solle dazugehören. Morgen kommt Wadephul mit seinem brasilianischen Amtskollegen Vieira zusammen.

Dabei wird die Umsetzung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Mercosur-Ländern im Mittelpunkt stehen. Das Abkommen war Anfang Mai vorläufig in Kraft getreten.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.