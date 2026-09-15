Deutsche Bewerbung

Bundesaußenminister Johann Wadephul. (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Imo)

In Genf will der CDU-Politiker unter anderem die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Spoljaric, sowie den UNO-Menschenrechtskommissar Türk treffen. Außerdem ist ein Gespräch mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, geplant.

Deutschland kandidiert für die Periode 2027 bis 2029 für einen Sitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Die Wahl soll im Oktober am UNO-Hauptsitz in New York stattfinden.

Vor seiner Reise nach Genf ist Wadephul zu Gast in München. Dort nimmt er unter anderem an einer Sitzung des bayerischen Kabinetts teil. Gegen Mittag wollen er und Ministerpräsident Söder gemeinsam vor die Presse treten.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.