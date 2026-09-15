Besuch am Hauptsitz in München

Bundesaußenminister Johann Wadephul in München (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Dies möchte er am Hauptsitz des Goethe-Instituts im 75. Jahr seines Bestehens würdigen, erklärte Wadephul. Sprachunterricht, Vermittlung deutscher Kultur und kulturelle Zusammenarbeit mit den Gastländern könnten starke Instrumente sein, um ein positives Deutschlandbild zu vermitteln, meinte der Außenminister.

Wadephul kommt in der Zentrale in München mit der Präsidentin des Goethe-Instituts, Joost, zusammen. Anschließend ist ein Austausch mit Mitarbeitern weltweit per Videostream geplant.

Russland hatte als Vergeltungsaktion die drei dortigen Goethe-Institute geschlossen. Zuvor hatte die Bundesregierung nach dem Russland zugeschriebenen Drohnenangriff am Flughafen Leipzig/Halle unter anderem die Schließung des Russischen Hauses in Berlin verfügt.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.