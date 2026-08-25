Ukraine-Hilfe

So laute die nüchterne Bilanz, sagte der CDU-Politiker dem Portal t-online. Die Bemühungen würden aber fortgesetzt. Zugleich warnte der Minister vor einem bevorstehenden harten Kriegswinter in der Ukraine. Wadephul forderte eine verstärkte Luftverteidigung, Munition sowie Hilfe für die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung des Landes.
Gestern hatten Großbritannien und die Ukraine ein Abkommen zur Zusammenarbeit bei der militärischen Nutzung von Künstlicher Intelligenz geschlossen. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass die Ukraine Unterstützung von britischen Universitäten, Wissenschaftlern und Technik-Unternehmen erhält. Im Gegenzug stellt die Ukraine den Briten Millionen Aufnahmen von Kampfeinsätzen aus dem Verteidigungskrieg gegen Russland zur Verfügung.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.