Ukraine-Hilfe

Bundesaußenminister Wadephul (l., CDU) im Gespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Sybiha in Kiew (Archivbild). (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Trutschel)

So laute die nüchterne Bilanz, sagte der CDU-Politiker dem Portal t-online. Die Bemühungen würden aber fortgesetzt. Zugleich warnte der Minister vor einem bevorstehenden harten Kriegswinter in der Ukraine. Wadephul forderte eine verstärkte Luftverteidigung, Munition sowie Hilfe für die Strom-, Wasser- und Wärmeversorgung des Landes.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.