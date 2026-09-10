Wie der EU-Klimadienst Copernicus mitteilte, betrug die globale durchschnittliche Lufttemperatur 16,96 Grad Celsius. Damit wurde der bisherige Rekordwert aus dem Juli 2023 knapp übertroffen. Den Angaben zufolge erwärmten sich auch die Weltmeere im August so stark wie noch nie. Die Wasser-Oberflächentemperatur lag im Schnitt bei knapp über 21 Grad.
Nicht berücksichtigt werden bei den Messungen Meere außerhalb der Polarregionen.
Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.