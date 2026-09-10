Der vergangene Monat ist der weltweit wärmste August seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. (picture alliance / Inside-Picture / IP)

Wie der EU-Klimadienst Copernicus mitteilte, betrug die globale durchschnittliche Lufttemperatur 16,96 Grad Celsius. Damit wurde der bisherige Rekordwert aus dem Juli 2023 knapp übertroffen. Den Angaben zufolge erwärmten sich auch die Weltmeere im August so stark wie noch nie. Die Wasser-Oberflächentemperatur lag im Schnitt bei knapp über 21 Grad. Berücksichtigt werden bei den Messungen alle Meere außerhalb der Polarregionen.

Die hitzebedingte Sterblichkeit in europäischen Städten ist einer Studie zufolge gestiegen. Verglichen wurden die Zeiträume von 2015 bis 2024 sowie 1991 bis 2000. Danach gab es im Durchschnitt 82 zusätzliche Todesfälle pro eine Million Einwohner. Südeuropäische Städte waren dabei deutlich stärker betroffen, wie der "2026 Europe Cities Report" ergab.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.