Trotz Waffenruhe gibt es Verstöße im Libanon (Archivbild). (imago | ZUMA Press Wire)

So griff das israelische Militär nach eigenen Angaben zwei Hisbollah-Kämpfer im Süden des Landes an. Libanons staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete zudem, dass israelische Soldaten auf zwei zivile Fahrzeuge nahe der Stadt Nabatija geschossen hätten. Über der Küstenstadt Tyrus wurden erneut israelische Drohnen gemeldet. Bereits gestern hatte die israelische Armee bei zwei getrennten Vorfällen auf Gruppen geschossen, die sie als "Terroristen" bezeichnete.

In den USA gehen die Gespräche zwischen israelischen und libanesischen Regierungsvertretern weiter. Ziel ist dabei vor allem, die Waffenruhe zu festigen. Die Hisbollah-Miliz lehnt die Verhandlungen ab.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.