Syrien
Waffenruhe zwischen syrischer Armee und kurdischen Milizen kurz vor Ablauf verlängert

Die vereinbarte Waffenruhe zwischen der syrischen Armee und kurdischen Milizen ist dem Verteidigungsministerium zufolge wenige Stunden vor ihrem Ablaufen verlängert worden.

    Ein Soldat der syrischen Übergangsregierung steht auf einem Wachposten in Aleppo.
    Offenbar wurde die vereinbarte Waffenruhe kurz vor Ablauf der Frist verlängert. (IMAGO / Anadolu Agency / Izz Aldien Alqasem)
    Sie gelte für 15 Tage weiter. Grund sei, dass die Verlegung von inhaftierten Mitgliedern der Dschihadistenmiliz IS von Syrien in den Irak noch Zeit in Anspruch nehme, hieß es.
    Die kurdische SDF-Miliz hatte zuletzt große Gebiete im Norden des Landes an die vorrückende syrische Armee verloren. Die mit den Kurden verbündeten USA hatten deshalb die Verlegung von 7.000 inhaftierten Kämpfern der IS-Terrormiliz aus Gefängnissen in den kurdisch kontrollierten Gebieten in den Irak angeordnet. Zuvor soll es massenhaft Ausbrüche von IS-Häftlingen gegeben haben.
    Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.