Sie gelte für 15 Tage weiter. Grund sei, dass die Verlegung von inhaftierten Mitgliedern der Dschihadistenmiliz IS von Syrien in den Irak noch Zeit in Anspruch nehme, hieß es.
Die kurdische SDF-Miliz hatte zuletzt große Gebiete im Norden des Landes an die vorrückende syrische Armee verloren. Die mit den Kurden verbündeten USA hatten deshalb die Verlegung von 7.000 inhaftierten Kämpfern der IS-Terrormiliz aus Gefängnissen in den kurdisch kontrollierten Gebieten in den Irak angeordnet. Zuvor soll es massenhaft Ausbrüche von IS-Häftlingen gegeben haben.
Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.