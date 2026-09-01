Politikpodcast live
Sachsen-Anhalt hat gewählt

Erstmals könnte in Sachsen-Anhalt die AfD eine Landtagswahl gewinnen - und sogar den Ministerpräsidenten stellen. Was bedeuten die Wahlergebnisse fürs Bundesland, für ganz Deutschland? Das diskutieren wir live ab 20:05 Uhr in der Deutschlandfunk-App und allen drei Radioprogrammen. So können Sie sich beteiligen.

    Illustration des Politikpodcasts live - Sachsen-Anhalt hat gewählt. Vor blauem Hintergrund sind die Gesichter der Gesprächsteilnehmer Friederike Sittler, Katharina Hamberger, Nadine Lindner und Frank Capellan zu sehen.
    Politikpodcast live zur Landtagswahl am 6. September 2026 in Sachsen-Anhalt (Deutschlandradio)

    Ab 20:05 Uhr: Politikpodcast live mit Hörerinnen- und Hörerbeteiligung

    Knapp 1,8 Millionen Wahlberechtigte entscheiden am Sonntag in Sachsen-Anhalt über die Zusammensetzung des Magdeburger Landtages. Und damit auch, ob die in Umfragen vorneliegende AfD mit Ulrich Siegmund den ersten Ministerpräsidenten der teils rechtsextremen Partei stellt. Wird Amtsinhaber Sven Schulze (CDU) zur Sicherung von Mehrheiten mit der Linkspartei zusammenarbeiten - und schaffen es SPD, Grüne und BSW über die Fünf-Prozent-Hürde?
    Was die Ergebnisse der Landtagswahl für Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland bedeuten, darüber diskutiert ab 20:05 Uhr das Politikpdcast-Team aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Friederike Sittler, Katharina Hamberger, Frank Capellan, Gudula Geuther, Volker Finthammer und Felicitas Boeselager blicken aus Berlin auf die Ergebnisse - und Nadine Lindner und Niklas Ottersbach aus Magdeburg.
    Wir möchten außerdem Ihre Fragen beantworten und diskutieren.
    Schicken Sie uns gerne Text-Nachrichten über einen der hier angegebenen Wege und schreiben Sie auch dazu, ob wir Sie anrufen und live in die Sendung nehmen dürfen.
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