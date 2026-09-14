Parlamentswahl
Wahlausgang in Schweden offen, Rechtspopulisten verzeichnen Verluste

In Schweden ist nach der Parlamentswahl noch unklar, welches politische Lager künftig die Regierung stellen kann. Nach Auszählung der meisten Stimmen liegen das Mitte-Links-Bündnis der Sozialdemokratin Andersson und das konservative Lager mit Ministerpräsident Kristersson fast gleichauf.

    Anhänger der Partei „Schwedendemokraten“ (SD) reagieren in Stockholm auf die Hochrechnungen. Einige schwenken Fahnen mit der Aufschrift SD.
    Anhänger der Partei „Schwedendemokraten“ (SD) reagieren auf die Prognosen. (AFP / JONATHAN NACKSTRAND)
    Es wird erwartet, dass ein Wahlsieger möglicherweise erst im Laufe des Tages feststeht, wenn die letzten im Ausland abgegebenen Stimmen sowie spät eingereichte Briefwahlstimmen ausgezählt sind.
    Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten verzeichneten Verluste. Sie stützen derzeit die Minderheitsregierung von Kristersson.
    Es wird unabhängig vom Ausgang erwartet, dass der pro-europäische Kurs Schwedens beibehalten wird. Offen ist dagegen beispielsweise der weitere Umgang mit Migration.
    Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.