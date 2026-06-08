Soziale Medien

Die Popsängerin Shakira bei einem Gratis-Freiluftkonzert an der Copacabana in Brasilien. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Silvia Izquierdo)

Präsidentschaftswahl in ihrem Land gegen gefälschte Wahlkampfbilder. Die 49-Jährige betonte laut dem Portal "Billboard", sie unterstütze keinen Kandidaten und habe die Verwendung ihrer Bilder nicht autorisiert.

In den sozialen Medien war zuletzt ein Bild aufgetaucht, das Shakira unter anderen zusammen mit dem linken Kandidaten Iván Cepeda zeigt. "Das Foto ist gefälscht", betonte die 49-Jährige. Shakira erklärte, sie sei Kolumbien verpflichtet, seiner Demokratie und dem Recht jedes einzelnen, frei zu wählen. "Ich wünsche mir, dass diese Wahlen transparent und in einem friedlichen Umfeld für alle Kolumbianer ablaufen", so die Sängerin.

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hatte der Rechtspolitiker Abelardo de la Espriella mit 43,7 Prozent vor Cepeda (40,9 Prozent) gewonnen. Beide stehen sich in einer Stichwahl am 21. Juni erneut gegenüber.

Shakira zog mit 19 Jahren von Kolumbien in die USA, später lebte sie in Barcelona. Im Februar gab sie vier ausverkaufte Konzerte in Kolumbien.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.