Trockenheit

Waldbrände in Kroatien (Josko Ponos / AP / dpa / Josko Ponos)

In der spanischen Provinz Huelva wütet seit gut einer Woche ein Feuer. Die Flammen haben dort bereits 31.000 Hektar erfasst, wie die Regionalregierung von Andalusien mitteilte. In der Region Aragonien sind mehrere Brandherde in der Nähe von Las Peñas de Riglos wiederaufgeflammt. Vier weitere Ortschaften mussten evakuiert werden.

Im Südwesten Frankreichs mussten mehr als 500 Menschen aus dem Dorf Luglon im Departement Landes in Sicherheit gebracht werden. Das gestern ​ausgebrochene Feuer vernichtete nach Angaben der Behörden bislang rund 1.100 Hektar Wald. In Griechenland mussten auf der Halbinsel Chalkidiki Hunderte Urlauber und Einwohner vor Waldbränden fliehen. Auch aus Großbritannien wird ein größerer Flächenbrand in den West Midlands gemeldet. An der kroatischen Adriaküste wurde ein Waldbrand in der Nähe der Touristenstadt Omis laut Feuerwehr unter Kontrolle gebracht. Die Flammen zerstörten hunderte Hektar Wald.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.