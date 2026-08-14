Trockenheit

Waldbrände in Kroatien (Josko Ponos / AP / dpa / Josko Ponos)

In der spanischen Provinz Huelva haben Flammen bereits 31.000 Hektar erfasst, wie die Regionalregierung von Andalusien mitteilte. In der Region Aragonien sind mehrere Brandherde wiederaufgeflammt. Vier weitere Ortschaften mussten evakuiert werden.

Im Südwesten Frankreichs mussten mehr als 500 Menschen das Dorf Luglon im Departement Landes verlassen. Das am Donnerstag ​ausgebrochene Feuer vernichtete nach Angaben der Behörden bislang rund 1.100 Hektar Wald. In Griechenland flohen auf der Halbinsel Chalkidiki hunderte Urlauber und Einwohner vor Waldbränden. Aus Großbritannien wird ein größerer Flächenbrand in der Region um die Stadt Stourbridge in den West Midlands gemeldet. Dort wurden von den Flammen 19 Gebäude vollständig zerstört. An der kroatischen Adriaküste ist ein Waldbrand in der Nähe der Touristenstadt Omis laut der Feuerwehr unter Kontrolle. Die Flammen zerstörten hunderte Hektar Wald. Es gab einen Toten und 40 Verlertzte.

Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.