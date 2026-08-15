Der Waldbrand im Hohen Venn in Belgien breitet sich rasch aus. (dpa / BELGA / NICOLAS LAMBERT)

Wie die belgischen Behörden mitteilten, haben die Flammen bereits rund 1.600 Hektar Vegetation zerstört. Der Brand war gestern in einem Waldgebiet nahe der deutschen Gemeinde Monschau ausgebrochen. Evakuierungsanordnungen gibt es bislang nicht. Bei der Bekämpfung erhält die belgische Feuerwehr Unterstützung aus Deutschland und anderen Ländern. EU-Krisenkommissarin Lahbib erklärte im Onlinedienst X, es seien zwei Hubschrauber aus den Niederlanden, ein weiterer aus Tschechien sowie zwei Löschflugzeuge aus Schweden auf dem Weg nach Belgien.

Im Departement Landes im Südwesten Frankreichs breitete sich ein bereits eingedämmter Waldbrand in der vergangenen Nacht wieder aus, wie die Regionalregierung mitteilte. Das Feuer hat bislang ebenfalls fast 1.600 Hektar Land verwüstet. 650 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.