Rheinland-Pfalz

Einsatzkräfte versuchten nun von außen, das Feuer in Schach zu halten, meldete der SWR-Hörfunk unter Berufung auf den Katastrophenschutz. Es habe Explosionen in dem Gebiet gegeben. Trockenheit und Hitze erschwerten die Löscharbeiten zusätzlich. Der Ort Traisen sei teilweise geräumt worden. Für Anwohner sei eine Notunterkunft eingerichtet worden.
Ähnliche Brände auf mit Munition belasteten Gebieten bekämpfen Feuerwehrleute derzeit bei Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern und in der sächsischen Gohrischheide.
Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.