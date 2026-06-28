Rheinland-Pfalz
Waldbrand in Gebiet mit Kampfmitteln - Ort teilweise geräumt

Im rheinland-pfälzischen Kreis Bad Kreuznach ist ein Waldbrand in einem mit Weltkriegsmunition belasteten Naturschutzgebiet außer Kontrolle geraten.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Einsatzkräfte versuchten nun von außen, das Feuer in Schach zu halten, meldete der SWR-Hörfunk unter Berufung auf den Katastrophenschutz. Es habe Explosionen in dem Gebiet gegeben. Trockenheit und Hitze erschwerten die Löscharbeiten zusätzlich. Der Ort Traisen sei teilweise geräumt worden. Für Anwohner sei eine Notunterkunft eingerichtet worden.
    Ähnliche Brände auf mit Munition belasteten Gebieten bekämpfen Feuerwehrleute derzeit bei Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern und in der sächsischen Gohrischheide.
    Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.