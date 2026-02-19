US-Soldaten patrouillieren in einer syrischen Kleinstadt. (AFP / Derlil Souleiman)

Die noch rund 1000 Soldaten auf den verbliebenen Stützpunkten sollen in den kommenden zwei Monaten zurückgeholt werden, wie das "Wall Street Journal" unter ⁠Berufung ⁠auf US-Regierungsvertreter meldet. ⁠In der vergangenen Woche ⁠hatte das US-Militär die ⁠Räumung eines strategisch ‌wichtigen Standorts bekanntgegeben und diesen an die syrische Armee ​übergeben. Dies galt als Anzeichen für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Washington und Damaskus, ​die einen umfassenderen Rückzug ermöglichen könnte.

