Syrien
"Wall Street Journal" berichtet über vollständigen US-Truppenabzug

Die USA ziehen einem Zeitungsbericht zufolge ihre Streitkräfte komplett aus ⁠Syrien ab.

    US-Soldaten patrouillieren in einer syrischen Kleinstadt. (AFP / Derlil Souleiman)
    Die noch rund 1000 Soldaten auf den verbliebenen Stützpunkten sollen in den kommenden zwei Monaten zurückgeholt werden, wie das "Wall Street Journal" unter ⁠Berufung ⁠auf US-Regierungsvertreter meldet. ⁠In der vergangenen Woche ⁠hatte das US-Militär die ⁠Räumung eines strategisch ‌wichtigen Standorts bekanntgegeben und diesen an die syrische Armee ​übergeben. Dies galt als Anzeichen für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Washington und Damaskus, ​die einen umfassenderen Rückzug ermöglichen könnte.
