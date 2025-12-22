In Apotheken könnte es künftig teurer werden, falls die Zuzahlung für Arzneimittel steigt. (picture alliance / empics / Julien Behal)

Zwar berate die Koalition gerade nicht über einzelne Ideen, sagte die CDU-Politikerin dem "Spiegel". Sie halte einen solchen Schritt aber für nachvollziehbar, weil die Zuzahlung seit über 20 Jahren nicht angepasst wurde, sagte Warken. Seit 2004 müssen Patientinnen und Patienten beim Kauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zwischen fünf und zehn Euro zuzahlen. Befreit sind Menschen von der Zahlung, wenn sie in einem Jahr eine bestimmte Belastungsgrenze erreicht haben. Kinder und Jugendliche sind derzeit grundsätzlich von der Zuzahlung befreit.

Eine von Warken eingesetzte Kommission soll im Frühjahr Vorschläge für eine Krankenkassenreform vorlegen. Viele gesetzliche Kassen erhöhten zuletzt ihre Zusatzbeiträge.

