Die CDU-Politikerin sagte im ZDF, der Ansatz könne nicht immer nur sein zu sagen, man brauche mehr Geld im System. Es gehe vielmehr darum, die Menschen zu entlasten und mit den aktuell 500 Milliarden Euro im Gesundheitssystem zurechtzukommen. Warken bekräftigte ihr Ziel, die Beiträge mindestens stabil zu halten. Sie sprach sich angesichts der Defizite in der gesetzlichen Krankenversicherung für ein Sparpaket und Reformen aus. Alle Beteiligten im Gesundheitssektor müssten ihren Beitrag leisten.

Grundlage für die Sparmaßnahmen sollen die Vorschläge einer von Warken eingesetzten Kommission sein, die bis Ende März ihre Empfehlungen vorlegen soll.

