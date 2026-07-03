Reformpläne

Daher sei es richtig, diese wieder abzuschaffen. Auf die Änderung hatten sich die Spitzen der schwarz-roten Koalition verständigt. Digitale Möglichkeiten wie etwa die Videosprechstunde sollen hingegen weiter möglich sein.
Der Hausärzteverband hatte die geplante Verschärfung kritisiert. Die damit einhergehende Bürokratie werde nicht zu bewältigen sein. Auch gehöre, wer krank sei, ins Bett - und nicht in eine übervolle Praxis.
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Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.