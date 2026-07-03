Reformpläne

Warken stellt sich hinter Abschaffung telefonischer Krankschreibung

Bundesgesundheitsministerin Warken hat die geplante Abschaffung der telefonischen Krankschreibung verteidigt. Niemand solle zur Arbeit gehen, wenn eine Erkrankung dem entgegenstehe, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Daran solle sich auch in Zukunft nichts ändern. Wahr sei aber auch, dass die Hürden für eine Krankschreibung durch die telefonische Möglichkeit deutlich gesenkt worden seien.