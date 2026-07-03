Reformpläne

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (imago / ESDES.Pictures / Bernd Elmenthaler)

Niemand solle zur Arbeit gehen, wenn eine Erkrankung dem entgegenstehe, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post". Wahr sei aber auch, dass die Hürden für eine Krankschreibung durch die telefonische Möglichkeit deutlich gesenkt worden seien. Daher sei es richtig, diese wieder abzuschaffen.

Die Maßnahme ist eine von zahlreichen Reformschritten, auf die sich die schwarz-rote Koalition am Mittwoch verständigt hatte. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagfraktion, Pantazis, kritisierte, dass künftig zudem eine Krankschreibung durch den Arzt vom ersten Tag an erforderlich sein soll. Pantazis sagte im Deutschlandfunk , dadurch steige das Infektionsrisko in den Praxen, die zudem stark belastet würden. Man habe diese Forderung der Union aber hinnehmen müssen; in einer Koalitionsregierung sei ein Geben und Nehmen nötig. Der SPD-Kovorsitzende Klingbeil sagte im ZDF, mit diesem Kompromiss habe seine Partei die Einführung von unbezahlten Karenztagen verhindern können.

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Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.