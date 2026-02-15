Chronisch Kranke

Für ein Rezept muss man in der Regel persönlich die Arztpraxis aufsuchen. (picture alliance / dpa-tmn / Benjamin Nolte)

Angesichts begrenzter Versorgungskapazitäten ergebe es Sinn, entbehrliche Arztkontakte und Wartezeiten zu reduzieren, sagte die CDU-Politikerin der "Bild am Sonntag". Dafür müsse die bisherige "Quartalslogik" für die sogenannten "Chroniker" überwunden werden. Künftig sollen Hausärzte für entpsrechende Fälle mit wenig Betreuungsbedarf eine bis zu ein Jahr umfassende Pauschale abrechnen können. Einbestellungen in jedem Quartal lediglich aus Abrechnungsgründen sollen auf diese Weise unnötig werden.

Über die konkrete Umsetzung muss aber noch ein Gremium mit Vertretern von Krankenkassen und Kassenärzten eine Einigung erzielen.

