Wetter
Warme und feuchte Luftmassen gestalten das Wetter wechselhafter

Der Wetterbericht, die Lage: Von Nordwesten gelangen warme und feuchte Luftmassen nach Deutschland. Das Wetter wird dadurch wechselhafter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Unterschiedlich bewölkt, verbreitet Schauer und Gewitter, im Tagesverlauf im Westen und in der Mitte meist trocken. 19 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen im Osten sowie im Südwesten zeitweise sonnig. Sonst gebietsweise Schauer. Temperaturen 19 bis 28 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden sowie in einem Streifen quer über der Mitte Schauer. Sonst kaum Regen. 20 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.