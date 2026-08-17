Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Unterschiedlich bewölkt, verbreitet Schauer und Gewitter, im Tagesverlauf im Westen und in der Mitte meist trocken. 19 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten. Morgen im Osten sowie im Südwesten zeitweise sonnig. Sonst gebietsweise Schauer. Temperaturen 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden sowie in einem Streifen quer über der Mitte Schauer. Sonst kaum Regen. 20 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.