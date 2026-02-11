Flugverkehr

Eine konkrete Zahl könne man allerdings noch nicht nennen, teilte das Unternehmen in Köln mit. Es ist zudem unklar, an welchen Flughäfen welche Flüge ausfallen. Die Lufthansa kritisierte den Streik der beiden Gewerkschaften Cockpit und Ufo als unverhältnismäßig.
Der ganztägige Ausstand war gestern angekündigt worden. Betroffen sind Kunden der Kernmarke Lufthansa und der Tochter CityLine; außerdem wird die Frachtairline Lufthansa Cargo bestreikt. Während die Piloten laut Cockpit für höhere Betriebsrenten die Arbeit niederlegen, will die Kabinengewerkschaft Ufo Verhandlungen zu neuen Tarifverträgen erreichen.
Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.