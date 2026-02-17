Aufruf durch Verdi

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu einem Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. (Archivbild) (Sascha Thelen / dpa / Sascha Thelen)

Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft unter anderem Kommunen in Bayern und Hessen. In Bamberg wird bereits seit dem Morgen gestreikt; dort läuft ein Notfallfahrplan. In Frankfurt, Marburg und Gießen starten die Streiks am Donnerstag. Augsburg, Regensburg, Passau und Landshut sollen Ende der Woche betroffen sein. Verdi zufolge sind außerdem Beschäftigte der Hamburger Hochbahn zu einem Warnstreik aufgerufen. Dieser betrifft bereits seit heute früh den Busverkehr und morgen die U-Bahnen.

In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr geht es unter anderem um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Verdi führt die Verhandlungen gleichzeitig in allen Bundesländern mit jeweils unterschiedlichen Zielen.

