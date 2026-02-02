Tarifverhandlungen

"BVG-STREIK", Hinweisschild am U-Bahnhof Lichtenberg (picture alliance / PIC ONE / Christian Behring)

In rund 150 Städten streiken die Beschäftigten der Verkehrsdienste noch bis in die Nacht. Als einziges Bundesland ist Niedersachsen nicht vom Streik betroffen. Dort gilt die Friedenspflicht.

Vertreter von Verdi äußerten sich zufrieden mit der Streikbeteiligung. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im Nahverkehr eine verkürzte Wochenarbeitszeit, längere Ruhepausen sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. In fünf Ländern geht es zusätzlich um eine deutliche Lohnsteigerung.

In Baden-Württemberg wird es nach Angaben von Verdi nach dem heutigen Tag vorerst keine weiteren Warnstreiks geben. In Bayern schlossen Gewerkschaftsvertreter dagegen weitere Arbeitsniederlegungen bis zur nächsten Tarifrunde am 13. Februar nicht aus.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.