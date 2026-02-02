Tarifverhandlungen

Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr dauert an

Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr sorgt vielerorts in Deutschland noch bis in die Nacht für Ausfälle. Betroffen sind fast alle Bundesländer. Straßenbahnen und U-Bahnen sowie viele Busse blieben am frühen Morgen in den Depots. Im Berufsverkehr führte der Warnstreik in den deutschen Großstädten und auf Autobahnen zu mehr Staus.