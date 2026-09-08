Schleswig-Holstein

Die Gewerkschaft Verdi hat nach eigenen Angaben vier Verkehrsbetriebe zum Streik aufgerufen. Betroffen sind die öffentlichen Busunternehmen in Kiel, Lübeck, Flensburg, Neumünster und Plön. Die Streiks begannen heute um 3.00 Uhr und sollen bis Donnerstagfrüh andauern.
Verdi fordert eine Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Anfang September war die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Nahverkehr gescheitert.
Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.