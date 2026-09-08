Schleswig-Holstein
Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr im Norden begonnen

In Schleswig-Holsteins kreisfreien Städten und im Kreis Plön gibt es massive Einschränkungen im Nahverkehr.

    Kiel: Ein Bus der Kieler Verkehrs-Gesellschaft (KVG), in dem Verdi-Plakate hängen, blockiert die Einfahrt zum Busdepot.
    Verdi bestreikt den Nahverkehr in den kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein (im Bild ein Bus der Kieler Verkehrs-Gesellschaft). (Carsten Rehder / dpa / Carsten Rehder)
    Die Gewerkschaft Verdi hat nach eigenen Angaben vier Verkehrsbetriebe zum Streik aufgerufen. Betroffen sind die öffentlichen Busunternehmen in Kiel, Lübeck, Flensburg, Neumünster und Plön. Die Streiks begannen heute um 3.00 Uhr und sollen bis Donnerstagfrüh andauern.
    Verdi fordert eine Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Anfang September war die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Nahverkehr gescheitert.
    Diese Nachricht wurde am 08.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.