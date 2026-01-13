Öffentlicher Dienst

Wegen Warnstreiks fallen an mehreren Unikliniken in Nordrhein-Westfalen Operationen aus. (Christophe Gateau/dpa)

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden in Köln voraussichtlich zwei Drittel der Operationen ausfallen. Über eine Notdienstvereinbarung sei aber gewährleistet, dass dringliche Fälle versorgt werden. Ähnliches gilt für die Unikliniken in Düsseldorf und Bonn. Warnstreiks gibt es auch in Bremen und Niedersachsen.

Mit den Ausständen will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am 15. Januar startet in Potsdam die zweite Tarifrunde. Für die 925.000 betroffenen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder fordert die Gewerkschaft sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch ein Plus von 300 Euro monatlich zur Stärkung der unteren Lohngruppen. Die Länder lehnen dies als unbezahlbar ab.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.